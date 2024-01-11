"Признак слабости": итальянский адмирал раскритиковал НАТО из-за ситуации в Красном море

Самым эффективным составом коалиционного военно-морского соединения, как считает экс-начальник генерального штаба ВМС Италии Луиджи Бинелли-Мантелли, должны быть маневренные многоцелевые фрегаты, которые смогут справиться с воздушными беспилотниками и малыми судами.

Неспособность США и ЕС провести совместную военно-морскую миссию в Красном море является признаком слабости в опасные времена. Заявил итальянский адмирал Луиджи Бинелли-Мантелли, бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил Италии, сообщает Euobserver.

Он обратил внимание на то, что Франция и Италия решили не присоединяться к коалиции во главе с США в Красном море. Это не будет иметь никакого влияния с оперативной точки зрения, поскольку военно-морские силы хорошо обучены координировать свои действия даже за пределами определенной цепи командования, но определенные последствия все же есть.

"С политической точки зрения это доказательство нашей слабой сплоченности как партнеров по НАТО, так и партнеров по ЕС", — сказал Луиджи Бинелли-Мантелли.

По мнению адмирала, Альянс должен пересмотреть и расширить свое значение в обеспечении стабильности и безопасности в мире. ЕС также должен задуматься над собственной прочностью.

Бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил Италии отметил, что операция в Красном море не просто направлена против Израиля, поскольку это прямой вызов всем западным странам.

"Проверяет нашу решимость и сплоченность для защиты нашей экономики и наших общих ценностей и образа жизни", — сказал он, имея в виду свободу судоходства в открытом море.

Прокомментировал Бинелли-Мантелли и наличие итальянского фрегата Virginio Fasan в регионе. Судно оснащено военно-морской пушечной системой Davide. Она разработана итальянской компанией Finmeccanica, которая может отслеживать и сбивать беспилотники или даже противокорабельные ракеты, движущиеся быстрее, на расстоянии до 5 км от судна. По его мнению, самым эффективным составом коалиционного военно-морского соединения должны быть именно маневренные многоцелевые фрегаты, которые смогут справиться с воздушными беспилотниками и малыми судами, угрожающими коммерческому судоходству.

Операция Prosperity Guardian в Красном море

Пентагон 19 декабря объявил о начале операции Prosperity Guardian против хуситов. Многонациональная инициатива по безопасности под эгидой Объединенных морских сил имеет целью обеспечить свободы судоходства в Красном море. В США назвали этот регион критически важным водным путем. Благодаря ему осуществляется соблюдение основных принципов свободы судоходства. Это главный коммерческий коридор, который способствует международной торговле.

Напомним, 10 января ВМС США и Британии отбили самую массированную атаку хуситов на суда в Красном море. Ракеты и БПЛА хуситов отразили американские эсминцы, истребители F-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower, а также эсминец противовоздушной обороны HMS Diamond Королевского военно-морского флота Великобритании.