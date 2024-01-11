"Противник тоже учится": старая тактика не поможет ВСУ победить в 2024 году, – командующий ВМС

По словам командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапы, дроны – это оружие, которое может приблизить победу на море, но это не единственное решение, поэтому нужно развиваться.

Тактические стратегии и хитрости, используемые Вооруженными силами Украины в 2022 и 2023 годах, становятся устаревшими в 2024 году. Командованию необходимо внести изменения не только в тактические приемы, но и в технические характеристики использования вооружения. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа в интервью "Украинской правде".

"Любая война – это развитие военных технологий. Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. Только так можно понять, это работает или не работает", — сказал он.

Неижпапа отметил, что с момента начала полномасштабной войны с РФ ракетные подразделения и морские беспилотные аппараты сыграли ключевую роль в освобождении акватории украинского моря. Он отметил, что беспилотные технологии становятся неотъемлемым аспектом будущих военных конфликтов.

Однако командующий ВМС подчеркнул, что морские дроны не являются панацеей от всех проблем на фронте.

"Говорить, что только это лекарство к этой болезни подходит, а остальное уже можно выбрасывать – я так никогда не скажу. Да, дроны – это еще один способ, как можно мочить россиян. Я с этим согласен, он работает", — сказал он.

Однако, по его словам, существуют определенные ограничения в использовании таких средств. Прежде всего, это связано с их размером и способностью справляться с различными погодными условиями. Много факторов, отличающих их от традиционных кораблей, влияют на их эффективность и функциональность.

"Но противник тоже это понимает. Противник тоже учится, у него тоже очень мощный промышленный комплекс, и денег у россиян всегда на оружие никто никогда не жалел. Поэтому впереди нас ждут очень тяжелые дроновые войны", – добавил вицеадмирал.

Он подчеркнул, что беспилотные аппараты представляют собой мощное средство, способное приблизить к победе в морских операциях, однако отметил, что это не единственное решение, и необходимо продолжать развиваться в различных направлениях.

Напомним, в декабре СБУ впервые показала морской беспилотный флот Украины, который отвоевывает Черное море. В целом морские дроны Службы безопасности только в 2023 году "минусовали" шесть российских кораблей.

11 ноября UNITED24 сообщили, что Украина поразила 8 кораблей РФ морскими дронами и ракетами.