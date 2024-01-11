Нарушает права человека: мобилизационный законопроект вернули инициатору, — Арахамия

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, не все нормы, предложенные в проекте закона, могут быть поддержаны, так как противоречат действующему законодательству.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины не будет сегодня выносить на рассмотрение народных депутатов законопроект о мобилизации. Об этом в четверг, 11 января, сообщили нардепы Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос").

"Комитета обороны не будет — закон не выносят сегодня. Скоро Рада начнет работу — но там совсем другие вопросы", — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Законопроект вернули инициатору на доработку

Как сообщил нардеп Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", сегодня состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме. Парламентарий добавил, что на совещании присутствовали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

"Главный вопрос — законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", — уточнил Арахамия.

По результатам заседания проект вернули на доработку инициатору. Арахамия объяснил это тем, что документ, в частности, содержит положения, которые нарушают права человека. При этом, по его словам, все политсилы поддерживают необходимость мобилизации.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", — пояснил Арахамия.

Кто является инициатором законопроекта

Согласно карточке законопроекта №10378 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, его инициатором является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а главный комитет — комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, 10 января Ярослав Железняк сообщал, что законопроект о мобилизации могут начать рассматривать в Верховной Раде 11 января. Из него могут убрать норму о блокировании банковских карт и счетов уклонистов.