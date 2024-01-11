Блокпосты и скандалы в общественном транспорте: одесситы массово жалуются на работу ТЦК (видео)

Как отметили в Одесском областном ТЦК и СП, военкомы вынуждены прибегать к различным мерам оповещения военнообязанных граждан в связи с низкой явкой в военкоматы.

В общественном транспорте Одессы несколько дней кряду продолжаются конфликтные ситуации между местными жителями и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), а также правоохранителями, которые их сопровождают. Об этом сообщают местные Telegram-каналы "Одесса INFO" и "Х**вая Одесса".

Так, в социальных сетях публикуют видео, на которых сотрудники ТЦК в сопровождении Национальной гвардии и полиции останавливают общественный транспорт — троллейбусы и "маршрутки".

Судя по опубликованным кадрам, сотрудники в военной форме требуют от некоторых мужчин показать документы и выйти на улицу. Все это сопровождается скандалами — мужчины, как правило, отказываются показывать документы и проходить куда-либо по требованию военкомов, остальные пассажиры, как правило, возмущаются из-за самого факта остановки транспорта, что создает определенные неудобства.

По данным Фокуса, кроме рейдов по автобусам сотрудники ТЦК также ставят блокпосты на оживленных участках дорог, из-за чего в городе местами затруднено движение. При этом люди в военной форме также "дежурят" на остановках общественного транспорта. В четверг, 11 января, сразу в нескольких районах города установлены блокпосты, а на остановках у мужчин проверяют документы.

Отметим, что, судя по опубликованным видео, толком не ясно, чем заканчиваются скандалы в общественном транспорте.

Реакция ТЦК

11 января пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП опубликовала на Facebook-странице пост, в котором говорится, что военкомы вынуждены прибегать к "оповещению военнообязанных" любыми доступными им способами в связи с низкой явкой в военкоматы.

"В связи с низким качеством выполнения своих гражданских обязательств соответствующей категории людей, военное командование, в условиях военного положения, в пределах компетенции вынуждено осуществлять меры оповещения всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан Украины. В соответствии со статьей 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины", — сказано в сообщении ТЦК.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, 9 января в Одессе работники Территориального центра комплектования (ТЦК) и служащие Национальной гвардии провели рейд в общественном транспорте. Во время рейда они встретили одессита, который отказывался предоставить документы, удостоверяющие личность. Позже сестра одессита заявила, что его якобы задержали.

В тот же день, 9 января, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что случаи, когда работники ТЦК насильно хватают людей на улице, являются нарушением законов. Он подчеркнул, что каждый такой инцидент должен быть расследован.