Военно-тактический "фурор": под Кременной россияне напали на свои же позиции, — боец ВСУ

В атаку пошли новоприбывшие оккупанты — они применили БМП и в результате штурма смогли "закрепиться", рассказал доброволец 24 ОШБр.

В районе Кременной на Луганщине российские оккупанты атаковали собственные позиции. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов.

Отмечается, что в атаку пошли новоприбывшие оккупанты.

"К западу от Кременной состоялся военно-тактический "фурор" от русак*в. Новоприбывшее подразделение снова залетело на штурм своих позиций, БМП-2 покосила много "врагов", а потом ее кто-то уничтожил", — рассказал он.

По информации Бунятова, бой был очень горячим, а оккупанты-штурмовики даже смогли закрепиться на отбитых позициях.

"Очень адский был бой, но оккупанты — молодцы, закрепились на позициях, даже наша арта не смогла помочь "союзникам", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Лиманском направлении на Луганщине в районе Дибровы российские оккупанты решили захватить свои же позиции. Они штурмовали их и наделали кучу своих 200-х и 300-х.

Ранее вблизи Авдеевки Донецкой области, российские оккупанты хотели захватить выгодные позиции, но заблудились, и их захватили бойцы Сил обороны.