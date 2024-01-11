На Майдане в Киеве простились с поэтом и военным Максимом Кривцовым (фото, видео)

Попрощаться с украинским защитником и талантливым поэтом пришли около тысячи человек.

11 января в Киеве состоялась церемония прощания с поэтом и военным Максимом Кривцовым ("Дали"), погибшим на фронте 7 января. В полдень воина отпели в Михайловском Златоверхом соборе, а после похоронная процессия отправилась на Майдан Независимости. Об этом сообщает "Суспільне".

На церемонию прощания пришли около тысячи человек: родственники, друзья, военнослужащие и те, кто не был лично знаком с Максимом Кривцовым.

Чем известен Максим Кривцов

Максим Кривцов родился в Ровно в 1990 году. В 2014 году он добровольцем ушел на фронт, участвовал в боях в зоне АТО. После войны работал в Центре реабилитации и реадаптации участников войны на Донбассе и в Veteran Hub. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года вернулся в ряды Вооруженных сил Украины.

Максим Кривцов погиб на фронте Фото: Любко Дереш/Facebook

Кривцов был талантливым поэтом и прозаиком. Его стихи звучали в рамках проекта "Радіо Промінь" "День, якого не повинно бути". В 2023 году был опубликован его сборник стихов "Вірші з бійниці", который был раскуплен за один день.

Все средства от продажи сборника, а также электронных экземпляров, будут перечислены семье Кривцова и общественной организации "Реформация" на просветительские книжные проекты для военных.

Поэт Максим Кривцов и его рыжий кот Фото: Instagram

Напомним, 7 января появилась информация о том, что в Украине на войне погиб талантливый поэт Максим Кривцов с позывным "Дали". Позже оказалось, что его рыжего кота тоже не стало.