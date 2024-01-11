Южная Корея объявила разработку новейшего самолета раннего предупреждения

Новый проект построят на базе гражданского бизнес-джета Bombardier Global 6500. Он себя уже зарекомендовал как относительно дешевая и эффективная платформа.

Воздушные силы Южной Кореи пополнятся новейшими самолетами нового поколения, который разработают на базе бизнес-джета. Об этом сообщает Defence Blog.

Корейская компания AEW&C во главе с американским L3Harris разработает новый самолет раннего воздушного предупреждения и контроля. Производитель L3Harris называют ключевым игроком в сфере оборонных технологий имеет опыт поставки различных самолетов Р-3СК и Р-3С и программы RC-800 Baekdu.

Расположение оборудования в самолете Фото: L3Harris

Новый самолет для Южной Кореи разработают на базе гражданского бизнес-джета Bombardier's Global 6500. Он себя зарекомендовал как надежная и относительно дешевая платформа для создания самолета для РЭБ или раннего обнаружения. Американская L3Harris будет отвечать за радиолокационное оборудование. Для этого создадут антенные решетки для раннего обнаружения воздушных целей, а также систему постановки радиоэлектронных помех.

К разработке также присоединится израильская компания IAI/ELTA, которая установит на самолет алгоритмы искусственного интеллекта. Это должно позволить автономно идентифицировать цели и определить уровень их угрозы. Первые два самолета должны собрать в Техасе, интегрировать радар должны в Израиле. Третий и четвертый борта будут изготавливать уже в Южной Корее на мощностях KAI. Кроме KAI с корейской стороны будут участвовать в разработке производители LIG Nex1 и Ace Antenna.

Тендер самолета раннего предупреждения для Южной Кореи Фото: L3Harris

Напомним, 11 января СМИ писали, что Южная Корея начинает серийное производство ракет TAipers.

10 января стало известно о намерениях Южной Кореи начать серийное производство истребителя KF-21 .