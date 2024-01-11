В РФ на 25 лет посадили за решетку украинского военного: детали

Российский суд признал военного виновным якобы в убийстве человека в Мариуполе в апреле 2022 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

В России украинского военного Александра Ковалика обвинили в убийстве водителя гражданского автомобиля и назначили 25 лет заключения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Военный является наводчиком БТР 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Отмечается, что в апреле 2022 года он находился на боевой позиции неподалеку от завода Ильича в Мариуполе. Российское следствие установило, что якобы украинский боец совершил не менее 15 выстрелов из пулемета в мужчину, который управлял гражданским автомобилем. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

В РФ утверждают, что военный якобы выполнял приказ командира и решил, что обнаруженный человек придерживается пророссийских взглядов.

Российское следствие говорит, что по делу было осмотрено место инцидента и допрошены свидетели. В частности, якобы проведено 9 экспертиз и два следственных эксперимента.

Суд РФ признал, что собранных доказательств достаточно, чтобы вынести приговор Александру Ковалику. Поэтому ему назначили 25 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в конце ноября прошлого года российские издания сообщали, что в РФ на 12 лет посадили в тюрьму военного ВСУ Павла Запорожца. Следствие заявило, будто он готовил теракт в Херсоне.

Также в России в убийстве обвинили другого украинского военного — Дениса Ряшплю. Его признали виновным в убийстве 16 гражданских людей в Мариуполе и назначили 22 года колонии строгого режима