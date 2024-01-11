Кабмин отозвал законопроект об усилении мобилизации в Украине, — нардеп

Депутат Ярослав Железняк отметил, что альтернативные проекты закона о мобилизации также не будут рассматривать. По его словам, в ближайшее время законопроект вносить снова не будут.

Кабинет министров Украины проголосовал за отзыв законопроекта №10378, который должен был внести изменения в мобилизацию. Об этом 11 января сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Формальная процедура на самом деле", — отметил парламентарий.

Он объяснил, что после обновления в системе Верховной Рады законопроект получит статус "отозванный".

"При том, что все остальные 4 альтернативных законопроекта остаются в статусе поданных и в теории могут быть когда-то рассмотрены (конечно, этого не будет)", — добавил Железняк.

Публикация Ярослава Железняка от 11 января Фото: Скриншот

Депутат объяснил, что будет с проектом закона о мобилизации после отзыва правительством. По его словам, документ "никто не возвращает в Раду", поэтому нормы по срокам больше не представляют проблему.

"Но это еще одно подтверждение, что дальше законопроект не будут перевносить (как минимум в таком виде и в ближайшее время)", — пояснил Железняк.

Публикация Ярослава Железняка от 11 января Фото: Скриншот

Напомним, 11 января нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сообщили, что оборонный комитет ВР не будет выносить на рассмотрение законопроект №10378. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что документ вернули на доработку инициатору.

Депутат Алексей Гончаренко отмечал, что принимать законопроект в том виде, в котором он есть, "нельзя".