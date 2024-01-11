У мобильной группы ПВО под Киевом заметили югославскую "зенитку" Hispano-Suiza HS.804 (фото)

HS.804 — одна из модификации автоматической пушки, разработанной испанской компанией Hispano-Suiza в период после Второй мировой войны.

Автоматическая зенитная пушка Hispano-Suiza HS.804 калибра 20-мм есть на вооружении украинской мобильной группы ПВО из состава 243-го батальона ТрО ВСУ в Киевской области. На это обратили внимание в российском провоенном Telegram-канале "Военный осведомитель".

Публикация о системе ПВО

Hispano-Suiza HS.820 — автоматическая пушка, разработанная испанской компанией Hispano-Suiza в период после Второй мировой войны. Система пришла на смену широко использовавшейся предыдущей версии HS.404.

В российских СМИ допускают, что ВСУ получили системы югославского производства, которые могли поставить Хорватия, Словения или Северная Македония.

Бывшая Югославия в послевоенный период получила лицензию на выпуск версии 804. Их применяли преимущественно в целях противовоздушной обороны. Но гибкая система орудия давала возможность оказывать огневую поддержку артиллерии. Пушки использовались против такой техники, как бронетранспортеры, бронеавтомобили, БМП и обычного автотранспорта.

Характеристики Hispano-Suiza HS.804

Дальнобойность — 5,5 км по наземным целям, по авиации — 4 км.

Высокая скорострельность — до 800 выстрелов в минуту.

Пушка Swiss HS.820 в конфигурации HS.666A

Вместе с тем в силу появления револьверных пушек, HS.820 были уже не столь популярны для противовоздушной обороны по сравнению с HS.404.

Версия HS.404 с двумя стволами для борьбы с авиацией в израильском музее ПВО

После поглощения в 70-х годах Hispano-Suiza швейцарской компанией Oerlikon провели ребрендинг всех вооружений. HS.820 стала называться как KAD, то есть Kanone. D — маркировка четвертой модели. Собственная пушка Oerlikon 20×128 мм стала KAA (электрическая), KAB — газовая.

США приобрели несколько модифицированную HS.820 как M139. Их крепили на различную бронетехнику.

Напомним, что корабли США и Великобритании впервые применили пушку DS-30B против дронов и ракет Ирана в Красном море.

Также сообщалось о том, сколько могут отстрелять пушки САУ и танки до замены ствола. Известен случай, когда САУ Pzh 2000 сделала 20 000 выстрелов при расчете в 4500.