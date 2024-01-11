"Сомнений нет": электронных повесток в Украине не будет, — Вениславский (видео)

По словам народного депутата, новый законопроект о мобилизации должен потерпеть существенных изменений. Там пойдет речь как о призыве людей с инвалидностью, так и про цифровой реестр.

Процессы предмобилизационной подготовки должны быть переведены в цифровой вариант, однако сценарий электронных повесток для населения не предусматривается. Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телеканала "Киев24" 11 января.

Кабинет министров отозвал законопроект о мобилизации №10378, ведь в нынешнем варианте его принимать было нельзя. Документ будет доработан и нардеп рассказал, какие изменения в него могут быть внесены.

По его словам, в первую очередь нужно учесть то, что проводить мобилизационные процессы за счет людей с инвалидностью нельзя. В то же время нужно понимать, что некоторые граждане злоупотребляли получением документов об "инвалидности" и их количество значительно увеличилось. Это уже вопрос к правоохранительным органам.

"Также электронных повесток не будет. Сомнений нет", — заявил Федор Вениславский.

Отдельно были подняты темы, связанные с усовершенствованием деятельности ТЦК, говорит народный депутат, ведь это у всех вызывает вопросы. По его словам, не может быть случаев, когда сотрудники ТЦК хватают людей, а потом возникают скандалы.

"Мы должны усовершенствовать деятельность ТЦК, чтобы они делали то, что не будет вызывать сопротивления у граждан. И конечно, мы должны отказаться от бумажной волокиты и перевести все мобилизационные процессы и предмобилизационной подготовки в электронные реестры, но электронных повесток точно не будет", — продолжил Федор Вениславский.

Напомним, 10 января народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что правительственный законопроект предусматривал вручение повесток по электронной почте, однако в парламентском комитете предложили исключить эту норму.