15-летний гражданин Чехии приехал в Украину для войны с РФ

Подопечный ушел из дома якобы в школу, а сам отправился в Украину. Его задержали в Украине.

15-летний гражданин Чехии решил приехать в Украину и вступить в ряды Сил обороны, чтобы воевать против России. Дома он сказал, что идет в школу, взял паспорт и отправился в сторону Польши. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

Инцидент произошел 11 января. Польские пограничники получили от чешской стороны информацию о том, что 10 января из дома ушел 15-летний житель Остравы.

Обеспокоенные родители сообщили об исчезновении сына соответствующие органы и дали фото. Польская полиция установила, что телефон подростка авторизовался в Польше, в городе Перемышль, который расположен неподалеку от украинской границы.

Выяснилось, что 15-летний юноша забрал свой паспорт из дома, поскольку хотел попасть в Украину, чтобы поддержать украинских военных в борьбе с российским агрессором. Оказалось, что парень уже пересекал польско-украинскую границу.

Благодаря пограничникам Силезского отдела пограничной службы и международному сотрудничеству 15-летнего чеха доставили на территорию Польши. Сейчас он благополучно возвращается домой.

Напомним, что украинец заплатил почти 20 тысяч, чтобы попасть на военную службу. Взяточника признали виновным и наказали, назначив два года заключения.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье осудили заведующего музея, который заболел после того, как получил повестку. Мужчина заявил, что часть его тела парализовало, но к медикам в тот день не обратился.