12 самолетов за раз и 26 вертолетов за сутки уничтожила украинская ПВО, — Зеленский (видео)

Союзники передали ВСУ дальнобойное оружие, с помощью которого они только за одни сутки уничтожили 38 единиц вражеской авиации.

Западные партнеры передали Силам обороны Украины дальнобойное оружие, о котором нельзя открыто говорить. Благодаря ему ВСУ смогли уничтожить немало авиатехники РФ. Об этом 11 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями балтийских СМИ.

"Партнеры передали нам некоторое дальнобойное оружие. Я не буду говорить какое, но партнеры поймут. Мы им уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за то, что давали возможность Украине бороться и выжить.

"Я благодарен от всего народа Украины, что они у нас есть", — сказал президент.

Он добавил, что Украине нужны как минимум еще 7 систем ПВО, чтобы Харьков, Запорожье и другие города спали спокойно.

Напомним, что мобильной группы ПВО под Киевом заметили югославскую "зенитку" Hispano-Suiza HS.804.

Ранее сообщалось, что РФ получила ракеты из КНДР и новые "Шахеды". Баллистические ракеты KN-23, переданные России Северной Кореей, а также ударные дроны Shahed с реактивным двигателем, представляют серьезную угрозу для обороны украинского воздушного пространства.