США и Великобритания нанесут удары по хуситам в Йемене в ближайшее время, — СМИ

По словам журналистов, удар будет нанесен в ответ на атаку на американские и британские военные корабли. Лидер хуситов заявил, что в случае удара повстанцы будут сопротивляться.

США и Великобритания готовы нанести удары по военным объектам хуситов в Йемене в ближайшее время. Об этом пишет Guardian.

Сообщается, что удар будет нанесен в ответ на атаку на американские и британские военные корабли.

Абдул-Малик аль-Хуси, лидер поддерживаемой Ираном группировки хуситов, заявил, что в случае удара они будут сопротивляться.

"Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет более масштабным, чем атака, которая была осуществлена ​​с использованием 20 дронов и нескольких ракет", — заявил аль-Хуси.

По его словам, хуситы решительно настроены атаковать корабли, связанные с Израилем.

Отметим, что журналист The Times Стивен Суинфорд сообщил у себя в X (ранее Twitter), что США и Великобритания уже в ближайшее время нанесут удары по военным объектам хуситов в Йемене. По его словам, президент США Джо Байден готовится к выступлению по поводу военной операции в Йемене.

Как сообщило издание The Times, премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже санкционировал авиаудары по военным позициям хуситов в Йемене.

"Ожидается, что Великобритания в ближайшее время присоединится к США и другим союзникам в выполнении миссии. Нападения хуситов серьезно нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией", — сообщили журналисты.

Удары США и Великобритании по Йемену: что предшествовало

Как пишет Sky News, в Красном море суда регулярно подвергаются преследованиям и нападениям со стороны повстанческой группировки хуситов, которую поддерживает Иран. По словам повстанцев, их атаки нацелены на все корабли, которые, по их мнению, связаны, управляются, принадлежат, имеют флаг или следуют в Израиль или из Израиля.

Йемен на карте Фото: Google Maps

Напомним, что ранее на этой неделе Хуситы из Йемена запустили 21 ракету и беспилотники, которые были сбиты военно-морскими силами США в Красном море. Это подтверждает Центральное командование США. Так, во вторник около 21:15 в Йемене было применено 18 ударных беспилотников. Среди ракет были — одна противокорабельная баллистическая ракета и две противокорабельные крылатые ракеты. Атака в южной части Красного моря направлена на международные судоходные пути, где курсировали "десятки" торговых судов, говорится в заявлении.