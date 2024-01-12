США и Британия ударили по объектам в Йемене: стали известны пораженные цели хуситов

По данным журналистов, удар пришелся по военной базе, авиабазе и районам трех аэропортов Йемена. Президент США Джо Байден официально подтвердил начало масштабной операции против хуситов.

Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. После в сети стал известен предварительный перечень пострадавших объектов хуситов. Об этом сообщило издание CNN.

По данным источника, хуситы сообщили, удары, которые были нанесены ночью военными США и Великобритании, пришлись по следующим объектам:

военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Худайда на Красном море;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;

аэродром города Аббс.

Исследования детальных последствий ударов еще продолжаются, но предварительная информация указывает на то, что способность хуситов представлять угрозу для торгового судоходства была ослаблена.

Джо Байден подтвердил удар по Йемену

Позже американский лидер Джо Байден подтвердил удары по Йемену.

"По моему указанию вооруженные силы США — совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов — успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных водных путей мира", — написал Байден.

По его высказыванию, удары считаются ответом на атаки хуситов на международные морские суда в Красном море. В результате 27 инцидентов против международного коммерческого судоходства пострадали более 50 стран. Экипажи из свыше 20 государств стали объектами угроз или попали в заложники в результате актов пиратства. Более чем 2000 судов были вынуждены изменить свой маршрут, чтобы избежать Красного моря.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк". Так, были атакованы более 10 объектов боевиков. Срени них места хранения и запуска дронов, ракет, а также радиолокационные системы. Официальные лица США сообщили, что во время атаки ракеты запускали с истребителей, подводных лодок и кораблей. Как рассказал источник, американцы использовали подлодку USS Florida, которая вошла в Красное море еще 23 ноября.