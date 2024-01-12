Использовали корабли, самолеты и подлодки: США и Британия ударили по 10 объектам в Йемене (видео)

По словам журналистов, атакованы были места хранения и запуска дронов, ракет, а также радиолокационные системы боевиков-хуситов. Байден и Риши Сунак также подтвердили удары.

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Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк". Об этом сообщает CNN.

По словам журналистов, удары были нанесены по более чем 10 объектам. Так, атакованы были места хранения и запуска дронов, ракет, а также радиолокационные системы боевиков.

Официальные лица США сообщили, что во время атаки ракеты запускали с истребителей, подводных лодок и кораблей. Как рассказал источник, американцы использовали подлодку USS Florida, которая вошла в Красное море еще 23 ноября.

США и Британия ударили 10 объектам в Йемене

Джо Байден подтвердил удар по Йемену

Позже президент США Джо Байден подтвердил удары по Йемену. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США — совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов — успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных водных путей мира", — написал Байден.

По его словам, удары являются ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море. В результате 27 нападений на международное коммерческое судоходство пострадали более 50 стран. Экипажи из более чем 20 стран подверглись угрозам или были взяты в заложники в результате актов пиратства. Более 2000 судов были вынуждены отклониться от курса, чтобы избежать Красного моря.

"А 9 января хуситы предприняли самую крупную на сегодняшний день атаку, направленную непосредственно против американских кораблей", — заявил американский президент.

Он также отметил, что в прошлом месяце Соединенные Штаты начали операцию "Страж процветания". Была создана коалиция из более 20 стран, приверженных защите международного судоходства и сдерживанию атак хуситов в Красном море. Кроме того, Штаты присоединились к более чем 40 странам, осудившим нападения хуситов.

Премьер Риши Сунак подтвердил участие Великобритании

Как сообщает издание Sky News, Британские Королевские ВВС также нанесли точечные удары по военным объектам в Йемене.

"Несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжали совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США", — сказал Риши Сунак.

По его словам, были предприняты ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны.

"Королевский флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции "Страж процветания", чтобы сдержать дальнейшую агрессию хуситов", — процитировали журналисты главу британского правительства.

США и Британия ударили 10 объектам в Йемене

Удары США и Великобритании по Йемену: что предшествовало

Как пишет Sky News, в Красном море суда регулярно подвергаются преследованиям и нападениям со стороны повстанческой группировки хуситов, которую поддерживает Иран. По словам повстанцев, их атаки нацелены на все корабли, которые, по их мнению, связаны, управляются, принадлежат, имеют флаг или следуют в Израиль или из Израиля.

Йемен на карте Фото: Google Maps

Ранее на этой неделе Хуситы из Йемена запустили 21 ракету и беспилотники, которые были сбиты военно-морскими силами США в Красном море. Это подтверждает Центральное командование США. Так, во вторник около 21:15 в Йемене было применено 18 ударных беспилотников.