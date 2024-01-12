Отсрочка нардепам и правоохранителям: что может измениться в законе о мобилизации

Народные депутаты предлагают отказаться от наказания людей, которые нарушили определенные процедуры воинского учета. Например, не будут их вносить в реестр должников, потому что это нарушает Конституцию.

Украинцам, которые ухаживают за лицами с III группой инвалидности, а также приемным родителям и опекунам, вернут право на отсрочку от мобилизации. Народным депутатам и некоторым категориям правоохранителей и госслужащих отменят бронирование. О ряде предложений к законам о мобилизации, рекрутинге на военную службу рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая на странице Facebook.

Безуглая опубликовала несколько предложений по прохождению военной службы, наработанных рабочей группой в Верховной Раде. Эти предложения могут поддержать другие народные депутаты и внести их, например, в законопроект №10378. В таком случае будут отменены некоторые пункты законов, которые, по мнению нардепа, являются "антиконституционными".

Мобилизация в Украине — детали предложений

Предложения рабочей группы, в состав которой входит Марьяна Безуглая и другие неуказанные народные избранники:

ведение воинского учета — украинцам не нужно приходить в ТЦК, если они устраиваются на работу. Также их не будут вносить в реестр должников из-за игнорирования военкомата — эта норма является "антиконституционной";

отсрочка от мобилизации — вернут право не служить опекунам людей с инвалидностью III группы и гражданам с инвалидностью III группы, а также опекунам, усыновителям, приемным родителям;

установят четкий перечень должностей в государственных и местных органах власти (прокуратура, правоохранители, суды и т.д.), которые могут получить бронирование;

народные депутаты, работники Минобороны, правоохранители потеряют право на отсрочку;

студентам, интернам, преподавателям, ученым сохранят право на отсрочку;

отправка повесток не будут осуществлять через электронную почту. Также не будут обязывать граждан обновлять данные воинского учета в случае объявления или продления военного положения.

Безуглая — предложения к закону о мобилизации Фото: Скриншот Что могут изменить в системе мобилизации Фото: Скриншот

Отметим, в декабре 2023 года правительство Дениса Шмыгаля внесло законопроект №10378 об изменениях в ряде законов о мобилизации. После обсуждения в комитете по нацбезопасности и обороне предложило чиновникам доработать документ — Кабмин его отозвал. Среди предложений, рассмотренных народными избранниками — предложения снизить возраст мобилизации до 25 лет, отмена отсрочки для определенных категорий лиц, призыв осужденных и наказание людей, которые игнорируют обязанность защищать родину.

Марьяна Безуглая на сегодня все еще находится в составе партии и фракции "Слуга народа", но 11 января написала заявление о выходе из этих объединений. Перед этим в комитете по нацбезопасности приняли решение о ее исключении, однако в Верховной Раде это решение не утвердили.

Напоминаем, 11 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Минобороны обновили законопроект об изменениях в системе мобилизации — чиновники учли предложения нардепов и готовы вновь внести его на рассмотрение парламента.