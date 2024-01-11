"Втыкают нож в спину": нардеп Марьяна Безуглая выходит из фракции "Слуга народа"

По словам депутата Верховной Рады, ей не нужна "слабая" фракция и партия во время войны. При этом она будет поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского.

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что уходит из фракции и партии "Слуга народа". Соответствующее сообщение она оставила у себя в Facebook.

По словам Безуглой, ей не нужна "слабая" фракция и партия во время войны. При этом она будет поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского.

"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", — написала Безуглая.

Она также заявила, что ей не нужна "квота" заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. По ее словам, коллеги требуют от нее молчания, хотя сам комитет "бездельничает" и против принимать факт того, как депутатов воспринимает украинское общество.

Безуглая заявила, что комитет закрывает глаза на "проблемы советщины и убийства наших граждан генералитетом", а также коррупцию в оборонном секторе.

"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с чем-либо до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного двигателя страны", — написала Безуглая.

По ее словам, она готова работать с каждым в парламенте, кто имеет практичные идеи и готов бороться за изменения.

"С каждым в парламенте безотносительно фракционной принадлежности, с каждым гражданином безотносительно к политическим предпочтениям прошлого и будущего. Ничто не может унести внутреннее чувство чести и достоинства. И времени нет", — заявила Безуглая.

Она заявила, что останется мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами.

Марьяна Безуглая уходит из фракции "Слуга народа" Фото: Скриншот

Напомним, что 5 января депутат Верховной Рады Украины от ВО "Батьківщина", также член комитета по нацбезопасности Вадим Ивченко сообщил, что Марьяну Безуглую отозвали с должности заместителя председателя комитета. Ивченко сообщил, что проголосовал "за" увольнение Безуглой. Сама нардепка заявила, что все было сделано "максимально подло".