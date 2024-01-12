Помогала депортировать детей: СБУ на границе задержала экс-чиновницу из Херсона

По информации следствия, женщина передала оккупантам 24 автомобиля скорой помощи, которые использовались для вывоза украинских детей в Россию. За содеянное ей грозит до 12 лет заключения.

Украинская служба безопасности задержала экс-заместителя главы Херсонского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. Во время оккупации женщина отдала россиянам 24 автомобиля "скорых". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что подозреваемую задержали на КПП "Краковец" на Львовщине. Она пыталась убежать в ЕС.

По информации следствия, после оккупации Херсона будучи в руководящем составе медицинского учреждения она подписала распоряжение о передаче автомобилей. С помощью "скорых" оккупанты вывозили украинских детей сначала во временно оккупированный Крым, а дальше в Россию.

В СБУ говорят, что таким образом похищение детей прикрывалось якобы перемещением карет скорой медицинской помощи. Кроме того, переданные автомобили использовались оккупантами для перевозки своих раненых военных.

Отмечается, что далее украинские кареты "скорой" были доставлены на левый берег Днепра и поставлены на баланс оккупационной администрации Херсонской области. Сама женщина после освобождения Херсона осталась в городе и прикрывалась тем, что "вне политики".

Несмотря на это, летом прошлого года она переехала во Львов, оформилась внутренне перемещенным лицом и получала соответствующие выплаты.

Задержали подозреваемую, когда она пыталась сбежать из Украины. Во время обысков в квартирах во Львове и Херсоне, где она проживала, были обнаружены доказательства сотрудничества с оккупантами.

Женщине сообщили подозрение в пособничестве государству-агрессору и отправили под стражу. За содеянное ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 11 января в СБУ сообщили, что задержали вражеского агента, которая проезжала ежедневно до 100 километров для выявления позиций украинских военных. По информации следствия, ее завербовали в октябре прошлого года.

Также недавно в Украине задержали чиновника "Укрзализныци", который для российских спецслужб следил за эшелонами с западной техникой. Его завербовали летом прошлого года, через анонимный чат в Telegram.