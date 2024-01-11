Проезжала до 100 км в день: агент РФ обнаруживала позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки (фото)

Женщина демонстрировала антиукраинскую активность в соцсетях, среди них были и запрещенные в Украине, поэтому попала в поле зрения российских спецслужб, отмечают в СБУ.

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Российского агента, которая ежедневно проезжала до 100 км, чтобы обнаружить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки, задержали бойцы СБУ. В пресс-службе ведомства в Telegram сообщили подробности.

Женщина самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Селидово, Мирнограда, Михайловки, Новогродовки. Она пыталась передвигаться вблизи позиций украинских войск. Для этого использовала общественный транспорт. В целом проезжала до 100 км вблизи передовой за день.

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Нарушительницей оказалась 33-летняя жительница Новогродовки. Ее в октябре 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ. Женщина демонстрировала антиукраинскую активность в соцсетях, среди них были и запрещенные в Украине, поэтому попала в поле зрения российских спецслужб.

Она использовала анонимный чат в мессенджере для поддержания связи с ФСБ. Передавала информацию в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах. На банковскую карточку ей поступало денежное "вознаграждение" за выполненные задания.

Оккупанты использовали разведданные для планирования собственных боевых операций, в частности ракетно-артиллерийских обстрелов на восточном фронте позиций украинских войск.

Открыто уголовное производство. Лицу, которое шпионило за украинскими войсками и объектами, грозит пожизненное заключение.

Напомним, легкоатлет в Хмельницкой области почти ежедневно пробегал до 50 км, чтобы шпионить для РФ. Тренер по легкой атлетике разработал топографическую схему, на которой обозначил координаты украинских блокпостов и выискивал места дислокации войск.