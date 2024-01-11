Проїжджала до 100 км за день: агентка РФ виявляла позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки (фото)

Жінка демонструвала антиукраїнську активність у соцмережах, серед них були й заборонені в Україні, тому потрапила у поле зору російських спецслужб, зазначають в СБУ.

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Російську агентку, яка щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки, затримали бійці СБУ. У пресслужбі відомства у Telegram повідомили подробиці.

Жінка самостійно об'їжджала населенні пункти в районах Курахового, Селідового, Мирнограда, Михайлівки, Новогродівки. Вона намагалася пересуватися поблизу позицій українських військ. Для цього використовувала громадський транспорт. Загалом проїжджала до 100 км поблизу передової за день.

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Порушницею виявилася 33-річна мешканка Новогродівки. Її у жовтні 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. Жінка демонструвала антиукраїнську активність у соцмережах, серед них були й заборонені в Україні, тому потрапила у поле зору російських спецслужб.

Вона використовувала анонімний чат у месенджері для підтримки зв’язку з ФСБ. Передавала інформацію у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах. На банківську картку їй надходила грошова "винагорода" за виконані завдання.

Окупанти використовували розвіддані для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів на східному фронті позицій українських військ.

Відкрито кримінальне провадження. Особі, яка шпигувала за українськими військами та об'єктами, загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, легкоатлет у Хмельницькій області майже щодня пробігав до 50 км, щоб шпигувати для РФ. Тренер із легкої атлетики розробив топографічну схему, на якій позначив координати українських блокпостів і вишукував місця дислокації військ.