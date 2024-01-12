"Вагнеровец" забил собутыльника за осуждение "СВО": суд обвинил погибшего, — росСМИ

Российский наемник использовал для убийства все, что было под рукой — от табуретки до ножа. Однако российское правосудие нашло смягчающие обстоятельства в этом деле и проигнорировало то, что "ветеран" до сих пор должен был бы сидеть за свое предыдущее преступление.

В России осудили "ветерана" войны, который убил земляка, потому что тот не поддерживал так называемую "СВО". Деталями инцидента поделились 12 января в издании "Медиазона".

Максим Волков воевал в Украине. Вернувшись с передовой, он ушел в длительный запой — на пять дней. Все это время он провел со знакомыми. Однажды они находились дома у одного из приятелей, и хозяин уже пошел спать. Тогда между "ветераном" и другим гостем возник конфликт.

Сам Волков на суде признался, что не менее пяти раз ударил мужчину табуретом по голове. Затем столько же ударов он нанес стулом и дважды ударил оппонента ножом — в область ягодиц. Также в ход пошла бита.

В конце концов избитый знакомый умер от сильной кровопотери. Он имел "множественные ушибы лица и волосистой части головы".

По данным СМИ, "ветеран" оказался в Украине как наемник ЧВК "Вагнер". В приговоре по делу об убийстве указано, что он не судим. Однако журналисты нашли приговор от марта 2022 года, согласно которому мужчине назначали восемь лет колонии за другое убийство.

Суд не учел его предыдущее преступление, за которое он должен был бы до сих пор находиться за решеткой. Кроме того, его участие в оккупации украинских земель и полученные награды от страны-агрессора признали смягчающим обстоятельством.

Инициатором ссоры определили избитого до смерти россиянина. Это объяснили тем, что он "задел чувства" Волкова. Выяснилось, что "вагнеровца" оскорбили "высказывания о военной операции в Украине", с которой он как раз вернулся "буквально накануне".

Несмотря на все "смягчающие обстоятельства" и обвинения жертвы российскому убийце назначили наказание. Семь ближайших лет он должен провести в колонии.

Напомним, в августе также наемник ЧВК "Вагнер" вернулся с войны в Украине и до смерти избил ребенка своей жены. Женщина заявила, что после службы он пришел "сам не свой".

В ноябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин помиловал участника "банды сатанистов", который провоевал полгода в Украине и получил инвалидность после ранения. "Воин" был причастен к ритуальному убийству четырех подростков.