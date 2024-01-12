"Можно не ожидать повестку": в ТЦК объяснили мобилизационные мероприятия "всеми способами"

В военкомате призвали не "прятаться за спинами" защитников и не создавать "искусственный ажиотаж". В ТЦК напомнили, какие имеют полномочия в условиях военного положения.

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) высказались относительно мобилизации в Украине и вручения повесток "всеми способами". Об этом известно из поста пресс-службы в соцсетях.

В военкомате отметили, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. Пресс-служба написала, что военнообязанные граждане с "низким качеством" выполняют свои обязательства. Поэтому военные вынуждены оповещать таких лиц "всеми способами", которые обеспечивают нужный охват.

В ТЦК напомнили, что согласно Конституции граждане Украины обязаны защищать Отечество.

Кроме того, в условиях военного положения командование может:

устанавливать особый режим въезда и выезда;

ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;

ограничивать движение транспорта;

проверять документы;

проводить досмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Также военкоматы могут вызвать человека для сверки учетных данных. Его места регистрации и проживания здесь значения не имеют.

В Одесском ТЦК призвали "сознательных" украинцев "не создавать искусственный ажиотаж" и не искать пути уклонения от мобилизации. Тех, кто "прячется за спинами" воинов, призвали присоединиться к защитникам и направить усилия на победу.

"Это можно сделать, не ожидая повестку, путем самостоятельного обращения в соответствующий ТЦК и СП", — отметила пресс-служба.

Напомним, адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили, как можно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Юрист Иван Колганов ответил, какие услуги в Украине недоступны военнообязанным мужчинам без согласования с ТЦК.