Некоторые мужчины могут получить отсрочку от мобилизации: что предложили в ОВА

На Ивано-Франковщине ищут мужчин, которые будут строить фортификационные сооружения в Донецкой области. Им предлагают жилье, питание, зарплату и отсрочку на время строительства.

Некоторые мужчины, проживающие в Ивано-Франковской области, могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо помочь со строительством фортификационных сооружений в Донецкой области. Об этом сообщают в Ивано-Франковской ОВА.

Ищут 300 мужчин, которые согласятся поехать в Донецкую область. Им предлагают заработную плату в размере 20 тысяч гривен, а также предоставят жилье и питание.

Важно, что военнообязанные мужчины, которые согласятся на такое предложение, получат отсрочку от мобилизации на период строительства оборонительных сооружений.

В Ивано-Франковской военной администрации говорят, что в области есть вся необходимая техника, впрочем не хватает людей, которые бы строили фортификационные сооружения.

Строительство фортификационных сооружений

Еще в ноябре прошлого года Владимир Зеленский объявил об укреплении оборонительных сооружений почти во всех областях Украины. Защитные сооружения появятся по всей границе с Россией и Беларусью.

Впрочем, максимальное внимание к усилению фортификационных сооружений будет в Донецкой области, а именно: на Авдеевском, Марьинском и других направлениях.

В конце декабря в Государственной специальной службе транспорта показали, как строят оборонительные сооружения.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, при строительстве фортификационных сооружений Силы обороны пользуются опытом, который получили во время войны. В частности, они состоят из трех линий обороны, полосы обеспечения основной линии и тыловой. Каждая из них имеет определенную длину, а перед ними — минные поля.

Напомним, отсрочку от мобилизации могут получить несколько категорий украинцев, однако она не предоставляется автоматически и для этого необходимо посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки.