"Я не видел": Зеленский высказался по поводу законопроекта о мобилизации (видео)

По словам главы государства, законопроект о мобилизации должен быть справедливым. Президент также отметил, что еще не ознакомился с конечным вариантом документа.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Об этом шла речь на пресс-конференции Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 12 января.

Представители СМИ спросили у главы государства, какое будущее у законопроекта о мобилизации, отметив, что закон был отозван Кабмином.

"Я знаю, что военные с депутатами работали. Конечный вариант я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым", — ответил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сможет сказать свое мнение после того, как увидит все детали законопроекта.

Кабмин отозвал законопроект о мобилизации: что известно

Напомним, 11 января Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

В тот же день глава Минобороны Рустем Умеров заявил о готовности вносить на согласование Кабмина новую редакцию законопроекта. По словам министра, текст написан с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 12 января сообщил, что закон будет проголосован в первом-втором чтении в течение несколько дней, максимум недель. Он также отметил, что никто не хочет брать на себя ответственность за "непопулярные решения".