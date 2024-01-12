Россия увеличила производство боеприпасов, но есть нюанс, — Буданов

Руководитель украинской разведки рассказал, что все оценивали армию РФ как сильную, а экономику — как слабую. Однако оказалось наоборот, и страна-агрессор может продержаться еще довольно долго, "не голодая".

В РФ изготавливают больше боеприпасов, если сравнивать с прошлыми годами. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, как передала 12 января пресс-служба ведомства.

"Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества изготовленных Россией боеприпасов. Речь идет не о купленных за рубежом снарядах, а именно о произведенных их промышленностью", — сказал он.

В то же время руководитель разведки отметил, что качество российских боеприпасов снизилось.

"Все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот", — объяснил Буданов.

По его словам, российская армия оказалась слабой. Однако несмотря на полномасштабную войну страна-агрессор "отнюдь не голодает". Генерал-лейтенант предположил, что с такими темпами враг может продержаться еще "довольно долго".

"Нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы задеть основные секторы экономики РФ, которые до сих пор оставались в стороне: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", — подчеркнул начальник ГУР.

Он добавил, что также Украина нуждается в большем количестве снарядов и артиллерийских систем.

"Речь идет не только о современных технологиях. Нас интересует все, включая старые системы, которые уже не используются. Вопрос количества — важный", — сказал Буданов.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия хотела объявить 2023 год "победным".

Также Буданов рассказал, что РФ планирует разместить корабли Черноморского флота в Абхазии. Соответствующую базу на оккупированных территориях Грузии уже строят.