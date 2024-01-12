Правоохранители разоблачили группировку, которая продавала боеприпасы и оружие с фронта (фото, видео)

В полиции говорят, что задержали подозреваемых "на горячем" во время продажи трех осколочных гранат. Подозрение сообщили четырем участникам группировки, сейчас они находятся под стражей.

Правоохранители разоблачили четырех человек, которые продавали на "черном рынке" боеприпасы и оружие, привезенное из зоны боевых действий. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

По информации следствия, каждый из участников группировки имел свою функцию. Так, одного из подозреваемых правоохранители разоблачили в октябре прошлого года. Мужчина занимался поиском покупателя для осколочной гранаты Ф-1.

Фото: Нацполиция

Еще один подозреваемый выполнял функцию "курьера". Именно он занимался поставкой оружия и боеприпасов из зоны боевых действий. Отмечается, что злоумышленники и ранее занимались незаконной деятельностью, а именно: кражами, грабежами и мошенничеством.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Правоохранители несколько месяцев наблюдали за подозреваемыми и задокументировали факты продажи гранаты Ф-1 за 150 долларов. Также подозреваемые продали пистолет "Макарова" с магазином и 146 патронами на сумму 1300 долларов.

Задержали группировку "на горячем" во время продажи "постоянному покупателю" три гранаты Ф-1 за 450 долларов.

В полиции говорят, что изъяли все боеприпасы и оружие, которые были проданы подозреваемыми. Также правоохранители провели обыски и изъяли телефоны и деньги, полученные от незаконной деятельности.

Четырем разоблаченным злоумышленникам сообщили о подозрении и отправили под стражу. За незаконную деятельность они могут сесть за решетку на срок от трех до семи лет. Также устанавливаются другие причастные к незаконной деятельности лица.

Напомним, в начале прошлого месяца сотрудники СБУ разоблачили в Днепре мужчин, которые пытались продать военным РФ запчасти к боевым самолетам.

Также ранее, в ноябре, на Ровенщине разоблачили двух злоумышленников, которые хотели продать представителям криминалитета трофейное оружие. Подозреваемым лицам грозит до 7 лет лишения свободы.