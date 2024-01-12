Украинец отказался от "боевой повестки", потому что должен "работать в море": как его наказали

Мужчина прошел медосмотр и должен был получить повестку, но служить отказался. Позже он заявил, что от прохождения службы не уклонялся.

В Украине осудили моряка, который отказался от "боевой повестки". Об этом известно из приговора Южного городского суда Одесской области от 10 января.

Обвиняемый — уроженец города Малогвардейск в Луганской области. Он является военнообязанным и находится в запасе, имея звание солдата.

В 2023 году мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и 13 апреля был признан годным к службе. В тот же день ему хотели вручить "боевую повестку", но украинец отказался. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде уклонист признал свою вину. Он подтвердил, что действительно успешно прошел медосмотр и отказался от повестки. Мужчина объяснил, что он "является моряком, и ему нужно работать в море, чтобы иметь возможность кормить семью".

"Считает, что он отказался от призыва, но не уклонялся от прохождения службы", — указано в приговоре.

Суд признал моряка виновным и назначил ему наказание — три года заключения. Однако от отбывания наказания украинца освободили, заменив его на два года испытательного срока.

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