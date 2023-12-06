Осужденный уклонист отказался от двух "боевых повесток": как его наказали

Украинец, которого уже судили за уклонение от мобилизации, снова попал на скамью подсудимых. Ему дважды пытались выдать повестку, но мужчина заявил, что воевать не желает.

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В Украине осудили мужчину, который после наказания за уклонение от мобилизации снова отказался служить. Детали известны из приговора Славутского горрайонного суда Хмельницкой области от 30 ноября.

Уроженец села Крупец — женат и имеет несовершеннолетнего ребенка. В феврале этого года он был осужден как уклонист. Тогда его наказали заключением на три года, но освободили с испытательным сроком на полтора года.

Еще в конце 2022 года мужчина прошел медосмотр, и ВВК признала его годным к службе. 30 марта уже в этом году — после осуждения — ему пытались выдать повестку, но украинец от нее отказался. 13 апреля история повторилась. Оба раза на сборы он не прибыл.

Это квалифицировали как уклонение от призыва, но мужчина свою вину не признал. Он рассказал, что пришел в орган пробации. Там осужденного встретил начальник и пригласил в свой кабинет, куда вскоре зашли двое мужчин в гражданской одежде. Руководитель заверил их, что не задержит уклониста более чем на час.

После того, как уклонист вышел из здания, к нему на машине подъехали полицейские. Они спросили, почему украинец убегает от них, и пригласили его проехаться в военкомат. Там мужчине и пытались вручить боевую повестку.

Военнообязанный начал все снимать и заявил, что уже осужден за уклонение от мобилизации. Он объяснил, что воевать не желает, и получать повестку отказался.

Второй раз, по словам свидетеля, уклониста встретил на пороге работник ТЦК. Он пригласил мужчину в помещение, где уже сидел полицейский. Правоохранитель предупредил, что за отказ от повестки будет уголовная ответственность, но тот заявил, что уже осужден.

Сотрудник ТЦК рассказал, что уклонист объяснял отказ служить моральной не готовностью и своим состоянием здоровья. Он даже показывал свой синяк. По словам самого подсудимого, он получил гематому, упав с высоты.

Начальник органа пробации подтвердил слова осужденного о приходе полицейских в кабинет во время их разговора. Однако он заверил, что о вызове мужчины никому не сообщал и не знал о его "розыске".

Суд пришел к выводу, что уклонист "совершил аналогичное преступление в течение испытательного срока, а потому его исправление и перевоспитание невозможно без изоляции от общества". Его признали виновным и приговорили к 3,5 годам заключения, но из-за частично неотбытого предыдущего наказания увеличили срок до четырех лет.

Напомним, в соцсетях появились кадры из тренажерного зала в Ужгороде, в котором устроили проверку документов и вручение повесток работники ТЦК.

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