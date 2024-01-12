Большинство пленных, которые вернулись в Россию во время последнего обмена, — экс-заключенные, — росСМИ

По информации журналистов, 73% военнопленных, которых забрала Россия, бывшие жители колоний, осужденные за убийства, похищения людей и другие особо тяжкие преступления. Утверждается, что Украина была готова обменять больше контрактников и мобилизованных.

3 января 2023 года за последние полгода впервые состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. РФ вернула домой 248 человек. Большинство из них — экс-заключенные. Об этом пишут "Важные истории".

Отмечается, что 73% освобожденных из плена оккупантов (180 человек) были завербованы Минобороны РФ в колониях. Утверждается, что Украина была готова обменять больше контрактников и мобилизованных.

Издание проверило списки и выяснило, что он в основном состоит из осужденных в последние годы. Родственники фигурантов обменного списка подтвердили, что они были возвращены в Россию 3 января.

Среди обменянных — многократно осужденные, осужденные за убийства, похищение человека, ограбления и другие особо тяжкие преступления.

Так, РФ обменяла Дениса Гукова из Копейска, осужденного за убийство жены. Согласно материалам его дела, он избил ее и облил ее гениталии кипятком, чтобы, как он объяснил суду, "смыть позор ее работы проституткой".

Родственники освобожденных оккупантов сообщают, что домой они не вернулись, а находятся в воинской части под Москвой, где их допрашивает ФСБ. Будут ли возвращать их на фронт — неизвестно.

Проект "Наш путь", который занимается проблемами осужденных, считает, что в списки на обмен в основном включили экс-заключенных, потому что их проще снова отправить на фронт. Юрист коалиции "Призыв к совести", который работает с военнослужащими РФ, считает, что заключенных в списках больше, потому что из них формируют штурмовые бригады, а штурмовики чаще попадают в плен.

"Запрет возвращать обратно на фронт основывается на международных нормах, а не на российском законодательстве. Поэтому теоретически препятствий вернуть на фронт нет ни для одной группы", — настаивает он.

Напомним, что 3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны. Это — первый обмен пленными в 2024 году после более 6 месяцев перерыва. Ведь россияне с августа 2023-го постоянно срывали переговоры.

Ранее сообщалось, что в России заявили, что во время обмена вернули 248 россиян. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова добавила, что 75 человек вернули "за пределами договоренностей".