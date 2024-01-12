После ТЦК — в окоп: Ким рассказал о главных страхах людей перед мобилизацией (видео)

По словам главы Николаевской ОВА, на одного стрелка из автомата в армии приходится 12 человек, которые его обслуживают.

Мобилизация является важным инструментом обеспечения обороны Украины. Она позволяет привлекать к службе не только военнослужащих, но и граждан, которые могут внести свой вклад в победу. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью каналу "Фабрика Новин" рассказал о важности мобилизации и развеял распространенные мифы о ней.

Мобилизация — это не только окоп с автоматом

Ким отметил, что многие люди думают, что если их мобилизуют, то они обязательно отправятся на фронт и будут воевать в окопах с автоматом. Однако это не так, ведь больше всего нужны люди не в боевые подразделения.

"На одного, который стреляет из автомата, 12 человек военных, которые тоже воюют, которые его обслуживают. Логистика, финансы, инженерия, Воздушные силы — много всяких подразделений, которые работают", — пояснил Ким.

Мобилизация не означает, что человек будет на фронте навсегда

Ким также отметил, что мобилизация не означает, что человек будет на фронте навсегда. Однако мобилизация — это ротация кадров, которая позволяет избежать таких ситуаций.

"Как смотрят на это люди — тебя мобилизуют, тебя отправят, а там заберут и демобилизуют. Нет. Очень простой пример — есть два поста, там два военных. Ни одного, ни второго не могут отправить в отпуск, потому что не на кого поменять. Если мобилизуют третьего военного, то они по кругу друг друга сменяют и все три будут и с отпусками, и смогут восстановиться психологически, и реабилитироваться, и т.д." — добавил Ким.

Он пояснил, что добавление еще одного человека в строй позволяет установить порядок, предусмотренный законом.

" Чтобы не было этих скандалов, что мы не отдыхаем. Ведь те люди тоже воюют", — отметил Ким.

Важна коммуникация

Глава Николаевской ОВА подчеркнул, что важно разъяснять людям важность мобилизации и мотивировать их к службе.

"Мое мнение — нужно обязательно коммуницировать и мотивировать", — сказал он.

Смотреть с 1:49

Напомним, ранее сообщалось о том, кого могут призвать на военную службу в 2024 году. Добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.