Двое экс-чиновников Минобороны находятся под следствием из-за дела Гринкевича, — МО (видео)

Сейчас Минобороны проводит аудит всех компаний, которые причастны к семье Гринкевичей. По предварительным данным, такие компании сорвали поставки Вооруженным силам Украины по 23 контрактам

Из-за дела Гринкевичей двое экс-чиновников Минобороны сейчас находятся под следствием. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков

По его словам, топ-чиновники фигурируют в одном из эпизодов, который касается поставки формы для ВСУ.

"Сейчас Минобороны проводит аудит всех компаний, которые причастны к семье Гринкевичей, и вообще с первых дней нашей работы мы начали проводить аудит всех контрактов. По предварительным данным, такие компании сорвали поставки Вооруженным силам Украины по 23 контрактам. Убытки, хочу подчеркнуть предварительно, составляют 1,5 млрд грн", — сказал замминистра.

Он отметил, что причастная к семье Гринкевичей компания на открытых конкурентных торгах в "Prozorro" выиграла лот на поставку продуктов питания военным в двух областях.

"Нам стало известно, что ГБР арестовало имущество и счета компании этого предпринимателя и это уже изменение существенных условий договора. Поэтому МО обратилось с запросом в ГБР, чтобы разорвать эти контракты".

Заместитель министра отметил, что военные будут обеспечены продуктами. Они договорились с поставщиком одной из областей, что он покроет эти потребности.

Он отметил, что все закупки имущества передадут специальным агентствам, они будут их контролировать. Новой команде минобороны удалось сэкономить 20% от запланированной суммы на закупки для военных.

Дело Гринкевича

29 декабря сотрудники ГБР задержали бизнесмена из Львова, который пытался подкупить одного из руководителей бюро, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США. По информации следствия, бизнесмен пытался таким образом вернуть имущество своих компаний, которое изъяли во время расследования незаконных сделок в закупках одежды и белья для военных. Предположительно, это был Игорь Гринкевич.

В Министерстве обороны Украины заявили, что разрывают все контракты с компаниями, связанными с семьей Гринкевичей, которая фигурирует в коррупционном скандале.

8 января сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров высказался о скандале с хищением 1,5 млрд гривен, которые должны были пойти на ВСУ. По его словам, новая архитектура закупок помогла сэкономить более 3 миллиардов гривен, а решений коррупционных скандалов в ближайшее время будет только больше.

11 января, ГБР сообщило, что имущество семьи Гринкевичей и предприятий, находящихся под контролем львовского предпринимателя, было арестовано правоохранительными органами.