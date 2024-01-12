Ракеты Tomahawk с надводных и подземных платформ: коалиция США атаковала 30 целей в Йемене

По словам главы Объединенного штаба коалиции в Красном море Дугласа Симса, для поражения локаций поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов применили 150 боеприпасов. Это, больше чем сообщалось прежде.

Силы США и Великобритании нанесли удары почти по 30 целям в Йемене, заявил генерал-лейтенант Дуглас Симс, возглавляющий Объединенный штаб коалиции. По его словам, силы обеих стран для ударов по территории Йемена использовали свыше 150 боеприпасов — больше, чем заявлялось ранее. Об этом сообщает Sky News.

Генерал-лейтенант не ожидает большого числа жертв, поскольку некоторые цели находились в сельской местности. Вместе с тем он предупредил, что от хуситов стоит ждать ответного удара, а также, что в четверг, 12 января, они безуспешно запустили противокорабельную баллистическую ракету.

Прежде в публикации представительства Центрального командования ВС США (CENTCOM) сообщалось, что наносились удары по более чем 60 целям в 16 локациях, где находятся поддерживаемые Ираном боевики-хуситы. Это были узлы связи и контроля, склады боеприпасов, пусковые установки, производственные комплексы и радары систем ПВО.

Во время ударов применили свыше 100 высокоточных боеприпасов различного типа. Удары коалиции наносились с воздуха и кораблей, также использовались средства поддержки в регионе, в т.ч. самолеты Центрального командования ВМС США и ракеты наземного базирования Tomahawk. Их запускали с надводных и подземных платформ.

Напомним, что накануне, 11 января, Италия отказалась наносить удары по позициям хуситов в Йемене.

Также сообщалось, что корабли США и Британии впервые применили пушку DS-30B против иранских дронов и ракет. В ходе противостояния в Красном море эсминец HMS Diamond как минимум во второй раз применил ракеты "Морская гадюка".