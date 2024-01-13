США нанесли новые удары объекту хуситов: взрывы прозвучали в столице Йемена, — CNN (видео)

По словам журналистов, на этот раз американские ракеты атаковали радар в столице Йемене городе Сана. Удары были меньшими по масштабам, чем в прошлый раз.

Соединенные Штаты Америки нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемере. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Сообщается что удары были меньшими по масштабам, чем те, которые нанесли США и Великобритания вчера ночью. Как рассказал источник, на этот раз ракеты целились на радар, которые использовали хуситы.

По словам журналистов, удар подтвердила новостная сеть "Аль-Масира", которая контролируется хуситами. Жители столицы Йемена города Сана.

Также в сети распространяется видео с места события.

В материале говорится, что ранее США пригрозили возможностью дополнительных военных действий, если хуситы продолжат наносить беспилотные и ракетные удары по коммерческим судам в Красном море. При этом хуситы пообещали, что их силы отреагируют на атаку, назвав активы США и Великобритании "законными целями".

Ранее сообщалось, что возле Йемена ракета атаковала танкер с нефтью РФ. По данным британского ведомства UKMTO, ракета прошла в 500 метрах от танкера, затем к торговым кораблям стали подплывать лодки. В свою очередь, США нанесли больше 100 точечных ударов по производственным комплексам, радарам и ПВО йеменских повстанцев.