Ракетный удар РФ по Украине: Польша подняла в воздух истребители

Решение было принято для того, чтобы максимально обезопасить жителей юго-восточной части страны, граничащей с Украиной, по которой ВС РФ выпустили 40 ракет и дронов.

В Польше поднимали истребители F-16 из-за ракетного обстрела Украины в субботу, 13 января. Сообщение об этом появилось на официальной странице Оперативного командования ВС Польши в соцсети Х (ранее — Twitter).

К таким мерам прибегнули из-за повышенной активности в юго-восточной части страны, которая наносила удары по территории Украины. В штабе отметили, что самолеты пришлось запустить для активизации необходимых процедур для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. F-16 подняли в небо в юго-восточной части страны и предупредили людей, чтобы они не боялись шума, издаваемого двигателями военных самолетов.

Ракетная атака по Украине 13 января: что известно

Утром 13 января российские войска начали очередное масштабное наступление на Украину. Ракетному обстрелу подверглись Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Хмельницкая области. По данным разведки, противник запустил из Крыма шесть Ту-95м, шесть Ту-22М3, пять МиГ-31К, Су-34 и Су-35 и баллистические ракеты. Ракеты пролетели над Днепром, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областями.

Во время атаки 13 января было уничтожено 8 крылатых ракет. Всего РФ применила 40 ракет и дронов. Командование ВС отмечает, что больше 20 беспилотников и ракет так и не поразили намеченные цели, так как им активно противодействовали средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 13 января мы писали о том, что ВС РФ выбрали тактику истощения ВСУ и готовятся к новой агрессии. Противник демонстрируют преимущество в боеприпасах и быстро восстанавливают потери в технике и живой силе. При этом людей они начинают экономить все больше.

Кроме того в этот же день руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, почему ВС РФ не обстреляли Украину с территории оккупированного Крыма. Сложные погодные условия привели к тому, что по состоянию на сейчас в Черном и Азовском морях осталось всего три российских корабля, которые занимаются патрулированием акватории.