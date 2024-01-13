Не похоже на отвлекающий маневр: ВС РФ применили в Украине новую тактику ракетных ударов

Российские оккупанты, по словам военного эксперта Александра Коваленко, применили комбинированную номенклатуру ракетного вооружения, в состав которой входили сразу несколько типов ракет.

13 января российские оккупанты в очередной раз ударили по Украине ракетами, однако в этот раз атака отличалась от всех тех, которые происходили ранее. Об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что противник использовал комбинированную номенклатуру ракетного вооружения, включая ракеты Х-101/55/55, Х-47М2 "Кинжал", Х-22/32 и Х-9М723 (ОТРК "Искандер"). Некоторые ракеты были сбиты с помощью РЭБ-техники, что привело к тому, что они не достигли своих целей. Также использовались перенастроенные на удары по поверхности С-300 и ракеты тактической авиации.

Ракетным ударам предшествовал налет дронов-камикадзе, основными целями которых были объекты на северном направлении. Пуски дронов-камикадзе были зафиксированы в пятницу, 12 января, около 21:20, а их уничтожение произошло до 22:40. После этого, в 22:45, российские оккупанты начали обстрел Харькова. Взлет стратегической авиации был зафиксирован около 01:50, их прибытие в Каспийско-Волгодонский регион произошло около 04:40, а пуски были осуществлены около 05:30. Также были осуществлены пуски с аэродрома "Шайковка" в 07:40.

Кроме того этот ракетный удар состоялся через пять дней после ракетной атаки 8 января. А последней, в свою очередь, предшествовали массовые пуски ракет 1 января. Из этого Александр Коваленко делает вводы, что время на подготовку и перезарядку ракет составляет 4-5 дней.

По словам военного эксперта, интересным фактом является то, что, хотя было поднято в воздух 13 самолетов Ту-95МС, было осуществлено только 6-11 пусков. Это не было похоже ни на отвлекающий маневр, ни на рассредоточение внимания, учитывая, что 11 самолетов взлетали с аэродрома "Оленья", а два — с "Энгельса".

Также на себя обращает внимание ограниченный боекомплект ракет Х-101/555/55, который был использован во время этого удара. То есть не 90 или 70 ракет, а в разы меньше – что лишь подтверждает переход россиян на практику применения этих ракет в меньшем количестве из-за их ограниченных накопленных запасов.

Напомним, из-за ракетного удара ВС РФ по Украине 13 января Польша подняла в небо свои истребители F-16. В штабе ВС отметили, что самолеты пришлось запустить для активизации необходимых процедур для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

В этот же день руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, почему ВС РФ не обстреляли Украину с территории оккупированного Крыма. Сложные погодные условия привели к тому, что по состоянию на сейчас в Черном и Азовском морях осталось всего три российских корабля, которые занимаются патрулированием акватории.