"Еще дымится": в Краснодарском крае обнаружили в поле ракету РФ (видео)

После обнаружения ракеты местные власти перекрыли трассу между станицами Павловская и Ленинградская. Объяснять причины такого поступка они не стали.

Во время ночного обстрела Украины с территории РФ одна из ракет не долетела до цели и упала в поле в Павловском районе Краснодарского края между станицами Павловская и Атаманская, недалеко от поселка Бичевый. Утром ее нашли местные жители, а днем 13 января кадры, снятые очевидцами, опубликовал телеграмм-канал, "Осторожно, новости". За кадром слышна ненормативная лексика того, кто снимает.

"Еще дымится", – говорит в какой-то момент автор записи.

Местные власти конкретно инцидент никак не комментировали. Только в 13:20 по местному времени глава Павловского района Роман Парахин написал у себя в телеграмм-канале сообщение о временных неудобствах, не объясняя причины.

"В связи с проведением специальных мероприятий, проводимых правоохранительными органами, участок краевой автодороги между ст. Павловской и ст. Ленинградской временно перекрыт. Просим водителей при планировании движения в этом направлении выбирать альтернативные маршруты", – говорится в публикации.

В телеграмм-канале "Павловская станица" один из пользователей объяснил перекрытие трассы тем, что там убирали обломки ракеты.

Во время массированного обстрела Украины утром 13 января одна из вражеских ракет упала во дворе частного дома в Кременчугском районе, но не разорвалась.

Всего утром противник выпустил около 40 различных типов боеприпасов, в том числе "Кинжалов" и управляемых авиационных ракет. В результате обстрелов в Сумской области одна женщина получила ранения.

Ранее Фокус писал, что несколькими днями ранее российская ракета Х-101 упала в поле в Волгоградской области. 2 января произошел взрыв в Воронежской области — разрушена целая улица в небольшом селе. Российские власти заявили, что произошел аварийный сход боеприпаса, от которого "никто не пострадал".