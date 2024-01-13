До 10 случаев ежедневно: ВСУ постоянно фиксируют применения химического оружия ВС РФ, — Генштаб

По данным Генерального штаба ВСУ, 36 случаев применения опасных химических веществ военные задокументировали и направили для следственных действий в рамках уголовных производств.

С начала полномасштабной войны на территории Украины оккупанты применили химическое оружие 626 раз. При этом ВСУ ежедневно регистрируют до 10 случаев использования химических веществ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В источнике заявили, что военные задокументировали 36 случаев использования опасных химических веществ и передали материалы для проведения следственных мероприятий в рамках уголовных производств. При этом, наиболее часто оккупанты прибегают к использованию гранат с химическими веществами, таких как К-51 и РГР, которые они сбрасывают с беспилотников.

Кроме того, российские военные используют взрывные устройства, сделанные собственноручно. Они заполнены специальными раздражающими веществами. Кроме того, россияне проводят артиллерийские атаки, применяя снаряды с содержанием химически опасных веществ.

14 декабря 2023 года украинские защитники впервые зафиксировали применение россиянами нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества Cs.

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Что известно про применение химического оружия ВС РФ

Напомним, ВС РФ применяли химическое оружие против ВСУ на Купянском направлении. Противник хочет любыми средствами захватить важный участок — железнодорожную развязку Купянск-Узловой.

Фокус также писал, что украинские военные отрабатывают противодействие химическим атакам россиян. Подразделения РХБЗ отрабатывают разведдействия и деактивационную обработку военной техники.

6 сентября заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов уже сообщал, что ВС РФ применяют химическое оружие против ВСУ. По его словам, оккупанты учатся, осваивают новое оружие и из-за этого во многих моментах действительно являются сложным соперником.