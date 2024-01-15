"Погода не способствовала": в ВСУ прокомментировали возможное уничтожение самолета А-50 над Азовским морем

Пресс-секретарь Оперативного командования Наталья Гуменюк отметила, что оборона юга построена таким образом, что вражеские самолеты могут не вернуться.

В соцсетях вечером, 14 января, стали появляться сообщения о том, что над Азовским морем сбили российский А-50. В ВСУ заявили, что оккупантов предупреждали об угрозе. Об этом в эфире телемарафона сказала начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк

Хотя она и не опровергла и не подтвердила информацию об уничтожении вражеского самолета, однако, отметила, что линия обороны на юге построена таким образом, чтобы враг не смог вернуться.

"Понимание того, что на южном направлении существует существенная опасность для авиации, у врага было. Мы предупреждали, погода не способствовала, поэтому выводы соответствующие. Мы уже неоднократно говорили, что построение нашей линии обороны и нашей боевой работы связано с такой своеобразной полосой невозврата. Поэтому не вернулись, так и не вернулись",- сказала Наталья Гуменюк.

Что известно о возможном уничтожении самолета РФ А-50

Вечером 14 января заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в своем Telegram-канале сообщил, что россияне могли потерять 2 своих самолета над Азовским морем.

"Около 21:00 украинскими подразделениями было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВКС РФ, а именно самолету А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22, которые находились над акваторией Азовского моря", — сказал Юрий Мысягин.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на потери среди российской авиации. Генерал-лейтенант опубликовал в своем телеграмм-канале фото удара оккупантов по жилому дому в Днепре год назад, и пожелал россиянам "гореть в аду".

"Это вам за Днепр. Пока без деталей", — сообщил командующий ВС ВСУ, намекая на возможное поражение российских самолетов над Азовским морем.

В телеграм-канале, который ведут российские летчики Fightbomber сообщили о гибели и ранении пилотов ВС РФ.

"Трагедия всегда трагедия. Особенно когда она такого масштаба. Кто бы там ни был. Кто виноват в гибели летчиков, мы скорее всего не узнаем. Погибшим вечного полета, раненым скорейшего выздоровления и возвращения в строй", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что на одном из сбитых бортов находился лечик Иван Иванов.

Кроме этого оккупанты высказали предположение, что российские самолеты могли быть сбиты "дружественным огнем".

Напомним, что ВСУ во время атаки на военные объекты на территории временно оккупированного Крыма уничтожили заместителя командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка ВС РФ Александра Чернобрового.

Ранее сообщалось, что 6 января стало известно, что первая партия F-16, обещанная Данией для передачи Украине до Нового года, задерживается. В Дании заявили о невыполнении условий со стороны Украины.