"Начал молиться": летчик ВСУ рассказал, как РФ сбивала его вертолет из ПЗРК (видео)

По словам пилота, он заметил вражеский запуск и командир вертолета смог уклониться. В тот момент экипаж подумал, что может не вернуться с боевого задания.

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Летчик ВСУ с Волыни Владислав с позывным "Волыняка" на своем вертолете смог избежать вражеской атаки из ПЗРК во время выполнения боевого задания. Об этом говорится в сюжете о работе украинских пилотов на ютуб-канале SportArena.

По его словам, во время одного из полетов он увидел, как с земли по его вертолету оккупанты выпустили снаряд из ПЗРК.

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"Я первый раз в жизни увидел пуск ПЗРК по своему вертолету. Это было вечером и хорошо было видно, как оно эффектно вылетает. Это было перед нашей стрельбой. Дал командиру команду, что по нам пуск ПЗРК, командир отстрелялся, мы отворачиваем, и я уже думал: "Все, долетался", — рассказывает "Волыняка".

Пилот ВСУ "Волыняка"

Он признался, что в тот момент "начал громко молиться", и его молитвы тогда слышал весь экипаж.

"Командир говорил, что это было самое страшное, что он слышал за всю свою жизнь", — вспоминает украинский пилот.

Пилот ВСУ "Волыняка"

По словам "Волыняки", каждый боевой вылет — это страшно, и перед каждым боевым вылетом он молится.

"Были случаи, тоже с ПЗРК, когда ракета зашла в тепловую ловушку, разорвалась прямо возле нашего хвоста. Никто ничего не видел, просто командир ведущего вертолета после стрельбы заметил, что ракета летит в нас. Еще один день рождения, так сказать", — рассказывает Волыняка.

Напомним, что пилот ВСУ сбил российский дрон во время дуэли. С помощью китайского дрона оккупационные войска наводили удары артиллерии по позициям Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что пилот ВСУ рассказал, как выжил после подбития самолета. Летчику удалось катапультироваться. Сам защитник получил тяжелые ранения, его прооперировали.