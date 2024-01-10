В Крынках надо продержаться до весны: украинская ПВО запугала пилотов оккупантов, — Евгений Дикий

Российская армия не может атаковать сразу на нескольких направлениях. Сейчас оккупанты сосредоточились на Авдеевке, говорит ветеран войны Евгений Дикий.

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Под Крынками к основному плацдарму ВСУ еще могут вскоре присоединить некоторые участки, но об этом можно говорить после официальной информации от Минобороны Украины. Основной плацдарм в Крынках на левобережье Херсонщины является одной из самых болезненных точек для оккупантов и они постоянно наносят туда удары. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, у врага те же самые проблемы, что и у ВСУ: не хватает людей и техники. Поэтому Крынки, при всех попытках армии РФ, все еще под контролем украинских военных и плацдарм только укрепляется.

"Оккупанты уже просто "не вытягивают" два серьезных наступления одновременно: в Авдеевке и где-то еще, — акцентирует Евгений Дикий, — Армия РФ бросила основные силы под Авдеевку ведь видимо, есть приказ из бункера захватить ее любой ценой, хотя с военной точки зрения это довольно спорный вопрос".

Эксперт отмечает, что в Крынках ВСУ находится в очень жестких условиях. Одной из проблем является невозможность нормально окопаться — там постоянно выступает вода из-под земли, а еще и очень холодная зима. Поэтому украинские воины проявляют в Крынках просто чудеса стойкости, говорит Евгений Дикий.

"Подразделениям в Крынках надо как минимум продержаться до весны, когда ВСУ смогут развить на этом участке контрнаступление, — отмечает ветеран АТО, — Если продержаться до весны, тогда основным силам не придется еще раз штурмовать реку, а это направление является очень перспективным для деоккупации Украины".

После того как ВСУ сбили сразу несколько самолетов Су-34, оккупанты значительно сократили бомбардировки Херсонщины, отмечает эксперт. Если раньше таких вражеских вылетов насчитывалось десятки, то теперь лишь единичные случаи и то пытаются сбросить бомбы где-то издалека.

Полный разговор с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что Польша и Украина могут создать ракеты: почему Запад не дает Киеву дальнобойное оружие. Крупные страны НАТО не хотят проверять, работает ли российское ядерное оружие, поэтому не передадут ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по РФ.