Меньше 10 на все ВКС. Почему для России потеря самолета А-50 является тяжелым ударом

Самолет-разведчик А-50 имеет бортовую аппаратуру, которая позволяет врагу видеть территорию Украины как на ладони. Оккупанты не имеют возможности строить такие самолеты.

Вечером 14 января в социальных сетях распространилась информация, что РФ потеряла самолет А-50 над Азовским морем. 15 января главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил перехват А-50 и Ил-22. Фокус разобрался, для каких целей использовался борт, где и чем могли его сбить.

РФ потеряла самолет А-50 — какие задачи выполнял борт

По сообщению аналитика Ольги Гончаренко, РФ потеряла самолет А-50 с бортовым номером RF-50601 "Красный" в небе над Украиной. Самолет А-50 предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Первый полет для А-50 состоялся 19 декабря 1978 года. На вооружение он поступил на 10 лет позже — в 1988 году.

Основной задачей самолета А-50 является проведение разведки воздушных, наземных и надводных целей. Для этого у него есть комплекс "Шмель" и другая аппаратура. Борт способен обнаруживать в радиусе до 800 км факелы баллистических ракет, а станция РЛС способна находить и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 700 км. Кроме этого А-50 является полноценным воздушным командным пунктом и может давать целеуказания для истребителей, что активно использует враг на войне против Украины.

Основные характеристики самолета ДРЛВ А-50

Для обнаружения целей на земле А-50 должен быть на высокой высоте, чтобы компенсировать рельеф местности. Бортовая аппаратура способна обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии до 400 км, а скопления бронетехники на 300 км. Таким образом, когда А-50 находится в воздухе, он может обнаруживать украинские пуски ракет, станции ПВО или авиацию. Фактически он видит территорию Украины как на ладони.

Кроме этого в РФ заявляли, что самолет А-50 научили работать в связке с комплексом ПВО С-400. Самолет подсвечивает цели для зенитной ракеты, которая может бить по земле. В Defense Express объясняют, что головка самонаведения ракеты может работать в полуактивном режиме на среднем участке полета. Она должна принимать отраженный сигнал от "Шмеля", а на конечном участке полета включать собственную активную систему поиска целей. Таким образом можно достичь большей дальности полета ракеты, но это в теории. Доподлинно неизвестно, может ли радиолокационная станция "Шмель" на А-50 подсвечивать цель для ракеты 40Н6 из комплекса С-400.

Почему для РФ потеря А-50 является чувствительным ударом?

В Советском Союзе был изготовлен 31 самолет А-50. Они были на вооружении СССР и с 2010 года на вооружении Индии. Сейчас в ВКС РФ "живых" бортов осталось 9 единиц — 6 в версии А-50У и 3 в версии А-50. Самолеты такого типа больше не производят. За время полномасштабной войны Украина уже атаковала А-50 в Беларуси с помощью БПЛА. Поэтому в строю у РФ осталось около 7 самолетов А-50.

Места операторов А-50 Фото: скриншот

Экипаж состоит из 10-11 человек:

командир;

старший штурман наведения;

два штурмана наведения;

старший оператор сопровождения;

бортинженеры РТК, РЛС и средств связи.

Кроме этого на борту находятся 5 членов летного экипажа.

В Defense Express предполагают, что экипаж А-50, скорее всего, видел зенитную ракету, летящую на них. Однако А-50 построен на базе Ил-76. Он не способен совершать маневры уклонения. Вместе с тем он имеет комплекс систему постановки инфракрасных помех и комплекс РЭБ, который должен был бы защищать от зенитных ракет.

Украина пишет историю. Где могли сбить А-50

Энтузиасты из Radio & Nukes идентифицировали место на спутнике, где работал А-50 или Ил-22. Из-за облаков идентифицировать тип борта не удалось. Однако его путь пролегал в районе временно оккупированного Приморска, что в Запорожской области.

Спутниковый снимок, который зафиксировал траекторию полета А-50 или Ил-22

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22. Также перехват целей подтверждают Воздушные силы Украины.

В теории сбить А-50 мог бы "блуждающий" Patriot с ракетами GEM-T. Они имеют дальность поражения высотных целей в радиусе 160 км. Также стоит отметить, что от высоты полета также зависит то, чем могли бы сбить российский самолет. При этом СМИ отмечают, что еще никому в истории не удавалось сбить самолет ДРЛВ. Украина пишет историю.