На Ровненщине задержали "вагнеровца", который планировал ракетные удары РФ и масштабный блэкаут (фото)

Злоумышленник был задержан "на горячем", когда он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.

В Ровенской области Служба безопасности Украины задержала "вагнеровца", который имел задание от российских кураторов подготовить ракетные удары по Киеву. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что вражеского диверсанта с территории республики Беларусь "забросила" в Украину российская военная разведка ГРУ.

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" получил задание прибыть из Беларуси в Ровенскую область и оттуда корректировать ракетный огонь по энергетической инфраструктуре Украины.

Отмечается, что СБУ узнала о вражеском плане еще когда "вагнеровец" находился на территории Беларуси. С тех пор за ним пристально следили, в частности, задокументировали пересечение им государственной границы Украины.

"Злоумышленник был задержан "на горячем", когда он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в частности, с применением дронов-камикадзе типа Shahed", — сообщили в СБУ.

Установлено, что диверсант родом из Беларуси. С 2014 по 2017 год он находился в составе террористических группировок "Л/ДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения РФ боевик вступил в ЧВК "Вагнер", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки. Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от российского куратора по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.

Задержанному выдвинут подозрения по двум статьям — диверсия и участие в террористической группе.

Напомним, что ВС РФ снова меняют свою стратегию обстрелов, переходя к менее массированным ударам. Вероятно, что противник будет использовать для ударов по территории Украины прежде всего БпЛА типа Shahed, уменьшая при этом количество выпущенных ракет.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине российская ДРГ расстреляла водителя школьного автобуса. Украинец, которого убили оккупанты, успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку.