Дать высшую государственную награду: пилот РФ предсказал поражение разведывательного самолета А-50

Оккупанты называют самолет — самой тяжелой целью для поражения, уровень защиты которого может сравниться с авианосцем. Благодаря мощному локатору А-50 даже не надо улетать со своей территории.

Российские пилоты, которые еще недавно хвастались неуничтожимостью разведывательного самолета А-50 РФ, предположили, что будет в случае его уничтожения. Об этом говорится в российском телеграм-канале Fightbomber, который ведут российские летчики.

Так, буквально 7 января они хвастались неуязвимостью А-50, расписывая все его характеристики и защиту. Тем не менее среди этого закралась фраза, что будет, если российский самолет таки попа дет какой-то враг.

"Одна из самых сложных целей для поражения. По уровню защиты примерно равна авианосцу. А из-за мощности своего локатора, ему даже не надо улетать со своей территории, он и так все видит и знает, а если он и вылетает, то охраняется таким количеством самолетов и средств ПВО, что если когда-то самолет ДРЛО будет поражен, экипаж истребителя или расчета ЗРК сразу получит высшую награду своей страны, но скорее всего посмертно.

Уже 15 января утром Fightbomber подтвердил, что с российскими самолетами над Азовским морем произошла неприятность.

"Трагедия всегда трагедия. Особенно когда она такого масштаба. Кто бы там ни был. Кто виноват в гибели летчиков, мы скорее всего не узнаем. Погибшим вечного полета, раненым скорейшего выздоровления и возвращения в строй. А конкретику требуйте у МО и у админов за**поголовых каналов, которые считают именно себя настоящими патриотами страны и точно знают, что можно писать, а что нет", — говорится в сообщении.

В другом российском телеграм-канале "Дневник Десантника", который ведут военнослужащие РФ, сообщили, что точные причины поражения "уникальных" российских самолетов над Азовским морем пока не известны.

"Противник сообщил, что над Азовским морем был подбит Ил-22м. По предварительной информации, самолет сел, но ранения получили несколько членов экипажа. Также над Азовским морем был сбит самолет ДРЛО А-50. Уникальный самолет, которых осталось единицы и потеря этого комплекса для нас крайне трагична. Предварительной причиной стал дружественный огонь. Информация неточная и требует официальных подтверждений", — говорится в сообщении.

В телеграм-канале также сообщили, что по поводу А-50, то в России нашлись мощности для восстановления и сборки данных комплексов.

Командование ВСУ на момент публикации официально не комментировало информацию о поражении российских самолетов над Азовским морем.

Напомним, что 14 января нардеп и волонтер Юрий Мысягин сообщил, что ВС РФ могли потерять 2 своих самолета над Азовским морем. Речь идет об Ил-22 и А-50.

В ОК Юг эту информацию ни опровергли, ни подтвердили, указав, что россиян предупреждали о линии обороны на южном направлении, которая является "точкой невозврата" для врага.