Украинский танк Leopard 2A6 выдержал поражение противотанкового оружия (фото)

Вражеский противотанковый боеприпас попал в борт башни, однако немецкая машина выдержала удар.

Западные партнеры передали Украине 18 танков в версии Leopard 2A6. Один из них выдержал поражение противотанкового оружия. Об этом сообщают OSINT-аналитики Ukrainian Front.

Во время одного из репортажей украинские военные показали танк Leopard 2A6. Обозреватели заметили на нем следы от поражения ПТРК. Отмечается, что визуально они похожи на кумулятивную струю, которая попала в борт башни. Немецкое изделие не потеряло боеспособности и защитило экипаж.

Следы от поражения Leopard 2A6 Фото: скриншот

Стоит отметить, что противотанковая управляемая ракета обычно имеет кумулятивную или тандемную боевую часть. На вооружении ВС РФ есть несколько ПТРК. Боеприпас должен поразить цель кумулятивной струей, которая должна "прожечь" бронирование и нанести максимальный вред экипажу. Немецкий танк выдержал попадание. Версия 2A6 отличается от 2А4, в том числе и тем, что имеет усиленное бронирование башни.

Напомним, 15 декабря Литва сообщила, что восстановленные танки Leopard 2A6 готовятся к возвращению в Украину после ремонта.

Также стало известно, что украинские Abrams получили динамическую защиту ARAT-1.