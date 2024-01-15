"Иначе здесь никто не выживет": в ВСУ рассказали, что нужно Украине для победы в войне

По словам военнослужащего с позывным Йети, в 2024-м году есть возможность не только держать глухую оборону, но и провалиться. В связи с этим необходимо поменять стратегию.

Украине необходимо применять более нестандартные методы ведения войны, иначе победить противника будет очень сложно. Об этом заявил оператор FPV-дронов с позывным Йети в интервью "Украинской правде", которое было опубликовано 15 января.

По его словам, если действия ВСУ на поле боя будут неэффективными, тогда украинская сторона может не только сесть в глухую оборону в течение всего 2024-го года, но и провалиться.

"Россияне накапливают ресурсы: они мобилизуют людей, и людей у них больше. Наша задача — переиграть их, использовать все, что мы можем, максимально против них. У них есть большая, в принципе неконтролируемая территория, на которой надо подключать людей, которые готовы работать за деньги", — заявил украинский военнослужащий.

Йети продолжил, что все диверсии на территории России явно совершаются не только руками спецслужб Украины, которые туда прибыли на задание. Россияне сами за деньги готовы пойти на различные действия, среди которых условное сожжение военкомата.

То есть Украине нужно работать с теми гражданами РФ, которые не хотят умирать на войне и готовы сделать все, чтобы противостояние закончилось.

"Много всего контролируется, но можно кого-то соблазнить обещанием о том, что он будет условно "новым главой республики"? У нас же соблазняли, у нас же на это люди велись. Тот же Аксенов — это же бывший чиновник Украины, который перешел на ту сторону. Надо расшатывать винтики в механизме. Наша задача — найти нестандартные методы для победы. Нам надо победить, иначе здесь никто не выживет", — подытожил украинский военный.

Напомним, 11 января командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что старая тактика не поможет ВСУ победить в 2024 году. По его словам, дроны – это оружие, которое может приблизить победу на море, но это не единственное решение, поэтому нужно развиваться.