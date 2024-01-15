В НАТО опровергли информацию немецких СМИ о подготовке к возможному нападению России

Представитель Альянса Янис Сартс заявил, что публикация в немецком издании не является секретными данными разведки, так как речь идет всего лишь о сценарии будущих военных учений.

Официальные лица Североатлантического Альянса опровергают информацию, опубликованную немецким изданием Bild, где говорится о сценарии подготовки Германии к возможному нападению Российской Федерации. В частности, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что речь идет лишь сценарии предстоящих учений.

По словам чиновника, при проведении учений всегда существует некий воображаемый сценарий, согласно которому проверяются возможности воинских соединений в той или иной области. И если раньше они были полностью вымышленными, то теперь ситуация изменилась.

"Раньше сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географией. Теперь же существующие страны и география более применимы, — отметил Сартс.

В заключение он добавил, что публикация в немецком издании не является секретными данными разведки, которые прогнозируют дальнейшую ситуацию.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала публикацию издания Bild, в которой говорилось о подготовке немецких сил к отражению нападения России. По ее словам, материал напоминает астрологию, к которому приложила руку глава немецкого МИД Анналена Бербок.