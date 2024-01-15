Подготовка Германии к возможной войне с РФ: в НАТО отреагировали на заявление СМИ

По словам представителя Минобороны Германии, Бундесвер не готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО, а лишь проводил учения.

Общедоступная информация о готовности Германии к потенциальному военному конфликту с Россией не представляет собой секретного разведывательного анализа. Об этом сообщает директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс и представитель Минобороны Германии.

Отметим, что в статье Bild говорится, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

Так, представитель Альянса высказал свое мнение относительно материала, опубликованного в издании Bild, отметив, что тот получил сценарий учения. Согласно его заявлению, такие сценарии всегда создаются для проведения учебных мероприятий и представляют вымышленные ситуации, проверяя военные возможности в конкретных регионах.

"Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами", — заявил он.

Однако в настоящее время в НАТО принято использовать уже существующие страны и географические регионы для создания учебных сценариев. Сартс подчеркнул, что представленная ранее информация не представляет собой секретного разведывательного анализа, прогнозирующего дальнейшее развитие ситуации.

В Минобороны Германии не пожелали комментировать информацию.

"Я могу вам сказать, что рассмотрение различных сценариев — даже если они крайне маловероятны — является частью повседневной военной деятельности, особенно в сфере обучения", — сказал представитель Минобороны.

Напомним, что в статье Bild заявили, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время. Авторы материала утверждают, что эскалация может случиться уже в феврале этого года. Речь идет про секретный сценарий "Оборона Альянса 2025", действия которого стартуют через несколько недель.