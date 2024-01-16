Атака Ирана на север Ирака: удары не затронули ни один объект США, — СМИ

По словам журналистов, одна ракета упала на дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки, а другая — на разведывательный центр курдов. Также три ракеты попали в дом известного курдского бизнесмена, тот погиб.

Иран атаковал объекты неких "шпионов" в Курдистане, полуавтономном регионе Ирака. Взрывы были слышны недалеко от консульства США. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, взрывы слышали примерно в 40 километрах к северо-востоку от Эрбиля. Источники сообщили журналистам, что ракетные удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не затронули ни один объект Соединенных Штатов.

Источники в Ираке рассказали, что одна ракета упала на дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки, а другая — на курдский разведывательный центр. Третья ракета попала в дом известного курдского бизнесмена, тот погиб.

Кроме того, бывший вице-спикер парламента Курдистана Хемн Хаврами у себя в X (ранее Twitter) написал, что атака КСИР в Эрбиле была направлена против гражданского дома.

"Владелец дома Пешрав Дизай и четыре члена его семьи погибли", — написал он.

В материале говорится, что в прошлом Иран иногда наносил удары по северному Курдистану Ирака, заявляя, что этот район используется в качестве плацдарма для "сепаратистских группировок".

Напомним, что ранее сообщалось, что иранские баллистические ракеты и беспилотники запущены в направлении местности в Ираке, где расположены военные базы США. На видео, снятом на месте событий, видны следы пуска ракет и зарево.