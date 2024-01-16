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Политические конкуренты побуждают Байдена поиграть в "доминирование" и напасть на Иран. Он пробует ограничиться хуситами

Рупоры республиканцев США считают, что президенту следует сменить стратегию и перейти от "контроля эскалации" [в Украине] к "доминированию эскалации" [на Ближнем Востоке]. То есть, наконец-то начать воевать по-настоящему.

США и Британия ударили по объектам Северного Йемена, где, собственно, и базируются те иранские приспешники. Атака получилась такой себе: чтобы сокрушить хуситов начисто, Западу следует провести полномасштабную сухопутную операцию, на которую сил в этом регионе нет. А нынешние удары вряд ли что-то изменят.

Вашингтон и Лондон говорят, что атака — ответ хуситам, которые атакуют в Красном море корабли, направляющиеся в Израиль или принадлежащие израильтянам.

Терроризм хуситов — один из элементов влияния прокси-сил Ирана на Израиль (прокси — это военные формирования, которые действуют в интересах другого государства, в нашем случае — Ирана, но не являются его официальными войсками). Аятоллы требуют прекращения огня в секторе Газа. Иран и другие исламские страны давят на Запад, чтобы тот — в свою очередь — повлиял на Израиль. Однако США — против, поскольку остановка войны без разгрома ХАМАС будет восприниматься как победа проиранского блока.

Иран и его прокси уже давно чувствуют эту американскую нерешительность в применении силы. Вялые обсуждения Пентагона, наносить или нет удары по террористам, утечка информации в британской прессе о начале операции позволили хуситам и Ирану вывести свои ключевые арсеналы и группировки из зоны риска.

Стратегия Ирана строится на использовании прокси-партнеров для сдерживания врагов. Тегеран будет использовать йеменских мятежников до последнего, не рискуя открыто собственными силами, прямой конфликт с американцами дестабилизирует его режим.

Иран затеял асимметричную войну, поставив на затяжную конфронтацию низкую интенсивность — через так называемую "Ось сопротивления" — неофициальную сеть из десятка боевых партнеров по всему Ближнему Востоку, — The Spectator.

Президенту Байдену следует сделать что-то необычное, чтобы вывести иранскую систему из состояния самодовольства, — констатирует прореспубликанский Fox News, — США и союзникам придется наносить удары по важным для Ирана целям: военным базам и командирам.

Ситуация с хуситами поставила Байдена в определенное затруднение Фото: Getty Images

Но Байдену сложновато изменить ситуацию: американский флот в Персидском заливе уязвим перед ударами иранской армии, а ответ американской авиации по Ирану вряд ли сможет нанести ему критический ущерб. А сухопутной армии для вторжения в Иран у США в регионе нет.

Тогда как республиканцы не унимаются. По их мнению, Иран — не Россия, т.н. контроль эскалации сработал в российско-украинском конфликте, но является ошибочной стратегией для Ирана. Если Россия способна уничтожить Соединенные Штаты, то Иран такой возможности не имеет. В отличие от ядерного арсенала Москвы, насчитывающего почти 6 000 боеголовок и являющегося крупнейшим в мире, Иран, по официальным данным, до сих пор не имеет жизнеспособного ядерного оружия.

Не исключено, что планы "перевернуть шахматную доску" (атаковать США) у Ирана действительно есть. Однако поводом для этого не станет обстрел Йемена, понадобится нечто более серьезное, также должны созреть дополнительные условия. Следовательно, у Байдена нет выхода и пора изменить стратегию — от контроля эскалации к доминированию в эскалации, — Fox News.

На самом деле Иран уже находится в состоянии прокси-войны с Америкой и угрожает дестабилизировать мир. Достаточно напомнить, что хуситам удалось очень ощутимо задрать мировые нефтяные ценники. Не исключено, что Иран нанесет удар, например, по американскому флоту и военным базам в Персидском заливе. И/или побудит ливанскую "Хезболлу" открыть второй фронт против Израиля.

Единственный способ сдержать Иран — продемонстрировать высокомерным аятоллам реальную угрозу прямой конфронтации с американцами. Но это будет означать обнажение других горячих точек, прежде всего Украины, распыление усилий и ресурсов. Но похоже, это "эскалационное доминирование" — единственный вариант показать "оси зла", что их время не пришло.

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